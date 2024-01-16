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В Кемеровской области младенец получил черепно-мозговую травму во время игры

В Прокопьевске младенец упал на игрушки и получил черепно-мозговую травму

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Depositphotos

В Кемеровской области игра ребенка с игрушками закончилась уголовным делом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Прокопьевске. Во время игры ребенок упал и ударился головой. Мать не придала этому значения и забыла о произошедшем.

Спустя два дня у младшего члена семьи поднялась температура. Родительница дала младенцу лекарство и не стала вызывать скорую помощь. Ночью ребенок снова проснулся и начал плакать. На этот раз мать обратилась к медикам, но приехавшие специалисты спасти младенца не смогли.

Причиной стала черепно-мозговая травма, которую пострадавший получил за несколько дней до произошедшего.

Возбуждено уголовное дело. Если вину женщины удастся доказать, она может получить до двух лет лишения свободы. Правоохранители не исключают, что травму нанесли намеренно.

Ранее в Петербурге мигрант похитил у матери трехмесячного младенца.

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