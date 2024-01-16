Дарья Трепова призналась, почему выполняла поручения куратора с Украины

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе, призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Трепова отметила, что знает Попкова с весны 2022 года. По ее словам, он обещал ей помочь с переездом на Украину.

«На волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает», — заявила подсудимая.

В итоге Попков начал давать ей небольшие поручения, они общались каждый день. Он попросил Трепову купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт. Настоящего его имени Трепова не знает, однако именно он передал ей посылку с бюстом Владлена Татарского, в котором была бомба.

Трепова вспомнила, как Гештальт уверял ее, что в бюсте только микрофон и трекер. При этом она призналась, что ей показалось странным, что снизу бюста был пенопласт, а под ним металлический диск размером с пятирублевую монету. Гештальт пояснил, что это «штука с микрофоном, ее нужно будет снять и он будет работать».

До этого следствие смогло установить, что, кроме взрывчатки, в статуэтке был установлен автомобильный GPS-трекер с прослушкой.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.