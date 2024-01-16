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На Украине завершили расследование дела об уклонении депутатов от армии

«Страна.ua»: дело об уклонении украинских депутатов от армии передадут в суд

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Прокуратура Украины завершила расследование дела об уклонении от военной службы, по которому проходят подозреваемыми депутаты Киевсовета. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сейчас дело передано подозреваемым для ознакомления, а дальше будет направлено в суд», — пишут журналисты.

Как считает следствие, три депутата и один помощник, будучи в территориальной обороне, были командированы в Киевскую военную госадминистрацию, после чего еще почти год получали зарплату военных. Помимо народных избранников, в деле фигурируют руководитель подразделения Киевской администрации и командир воинской части территориальной обороны.

Издание предполагает, что дело может быть связано с депутатами Михаилом Терентьевым от партии «Удар», Игорем Хацевичем от «Евросолидарности», Олегом Левченко из той же партии и с Игорем Шпаком из «Единства».

До этого сообщалось, что действующие украинские депутаты и другие представители истеблишмента страны могут лишиться брони от мобилизации после принятия нового законопроекта.

Ранее стало известно, что на Украине будут проверять имущество чиновников, полученное до поступления на службу.

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