Онколог рассказала о терапии для пациентов на IV стадии рака

Прогноз на IV стадии рака, как правило, неблагоприятный, но в некоторых случаях возможно облегчение симптомов и продление жизни пациента. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-онколог Анастасия Марьенко.

«Для этого используются различные методы лечения, в том числе современные противоопухолевые и таргетные препараты, обезболивающая терапия, стентирование органов для улучшения кровотока», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что благодаря современным возможностям пациенты с IV стадией рака могут прожить несколько лет. Два десятилетия назад, таким больным отводили считанные месяцы, добавила Марьенко.

До этого онколог отмечала, что в некоторых случаях на поздних стадиях возможно и успешное лечение.

Также она предупредила, что помимо рака легких, курение повышает риск возникновения онкологических заболеваний полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов.

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