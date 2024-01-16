Россияне рассказали о своих финансовых привычках

Треть россиян (29%) формируют финансовую подушку безопасности, чтобы достигать поставленных целей и совершать крупные покупки. Такие данные опубликовали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросившие интернет-пользователей об их финансовых привычках.

Менее половины россиян (38%) отметили, что вредные финансовые привычки мешают им, а 35% считают, что из-за них невозможно планировать свое будущее. Также 27% респондентов регулярно испытывают стресс из-за отсутствия контроля над своими финансами.

Самой распространенной вредной привычкой (33%) стали спонтанные незапланированные покупки, 15% преждевременно тратят накопленные деньги, а 12% рассказали, что не умеют следовать установленному бюджету.

Также 31% опрошенных заявили, что умеют своевременно выполнять обязательные платежи, 21% регулярно формируют подушку безопасности, а 17% ведут учет своих доходов и расходов.

«Сбер активно развивает сервисы и инструменты персонального финансового планирования, которые помогают людям улучшать свое финансовое здоровье и качество жизни. Контроль расходов и доходов — это первый шаг, фундамент, который помогает клиентам достигать долгосрочных финансовых целей», — рассказал директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка Павел Бурин.

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co в конце декабря 2023 года. В нем приняли участие 37 003 интернет-пользователей.