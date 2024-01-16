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В Москве учитель истории вел откровенную переписку с тремя ученицами

В Москве учителя истории задержали за совращение нескольких учениц

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В Москве учителя истории подозревают в совращении учащихся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О произошедшем полиция узнала после заявления матери одной из пострадавших. По словам женщины, она случайно увидела переписку своей 13-летней дочери с 27-летним педагогом. Мужчина попросил школьницу отправить ему откровенные фото и в итоге получил их.

При прочтении сообщений выяснилось, что девочка была влюблена в педагога, но он какое-то время не отвечал на ее чувства.

Позже в полицию обратились родительницы 14-летней и 17-летней школьниц, которые также узнали об интимных переписках дочерей с учителем. По словам женщин, историк совершал в отношении учащихся действия сексуального характера.

Мужчину задержали. Как полагают следователи, пострадавших может быть больше.

Ранее в ХМАО задержали тренера, который вел интимную переписку со своими подопечными.

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