Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с учениями Черноморского флота. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, военные проводят тренировку расчетов противоподводной диверсионной обороны (ППДО). В самом городе все стабильно, заверил Развозжаев.

До этого взрывы произошли в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области Украины. Тогда же в двух регионах страны — Днепропетровской и Николаевской областях — сработали сирены воздушной тревоги.

13 января глава назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко заявил, что в Днепровском районе Херсона раздались звуки взрывов. В связи с этим он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах и не подходить близко к окнам. В ночь на 15 января украинское издание «Зеркало недели» опубликовало материал, согласно которому в Херсоне также произошли несколько взрывов. Никаких комментариев от властей по этому поводу не поступало.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.