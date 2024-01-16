Врач предупредила об опасности вируса папилломы человека для женщин

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может спровоцировать рак шейки матки. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-онколог Анастасия Марьенко. Она посоветовала обращать внимание на необычные симптомы, особенно если они не проходят в течение нескольких недель.

«Это могут быть постоянная усталость, необъяснимая потеря веса, припухлость или уплотнения в теле, изменения на коже, кровотечения. Регулярно проходите медицинские осмотры. Своевременная диагностика рака позволяет начать лечение на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно», — подчеркнула врач.

Она добавила, что стадия рака определяется исходя из размера и распространенности опухоли.

До этого Марьенко отмечала, что успешное лечение возможно и на поздних стадиях рака. При этом, по ее словам, шансы на благоприятный исход наиболее высоки на I стадии заболевания, поскольку опухоль небольшого размера и еще не распространена на окружающие ткани.

Ранее онколог назвал самый опасный вид рака для молодых россиян.