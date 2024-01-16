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В Новосибирске автобус переехал пенсионерке ноги

«КП»: автобус в Новосибирске переехал пенсионерке обе ноги

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Новосибирске автобус переехал пожилую женщину, когда та пыталась сесть в транспорт на остановке «Станиславский жилмассив». Об этом kp.ru сообщила ее внучка Ксения.

По ее словам, инцидент произошел 14 января.

«Бабушка ехала от мамы к себе домой. Когда подошел автобус № 64, она взялась за поручень двери, чтобы подняться. Водитель не заметил ее, двери закрылись. Автобус двинулся и проехал прямо по ногам моей бабушки», — рассказала внучка пострадавшей.

После случившегося водитель и кондуктор занесли женщину в транспортное средство, на место вызвали скорую помощь и полицию. Врачи диагностировали у нее перелом обеих ног.

«На одной ноге еще и кожа слезла. Бабушку прооперировали, но теперь нужно ждать, пока кожа приживется. Врачи сказали, что только после этого будут делать операции на ногах. На одной точно сломаны пятка и пальцы, а на второй — перелом со смещением», — уточнила Ксения.

Она добавила, что водитель автобуса уверен, что убедился в отсутствии пассажиров на остановке, после чего закрыл дверь и начал движение.

«Сейчас мы ищем людей, которые были на тот момент в автобусе и стояли на остановке. Нужно понять, кто прав, а кто виноват. Водитель говорит, что никого не было, а бабушка утверждает обратное», — отметила жительница Новосибирска.

12 января сообщалось, что в Новосибирске пожилая женщина на костылях пострадала после нападения около стоматологии. По словам очевидицы, россиянка на костылях вышла из медучреждения с другой женщиной. К зданию подъехала машина, в которую пенсионерка начала садиться. В этот момент водитель вышел из салона и толкнул женщину, после чего она упала в сугроб.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.

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