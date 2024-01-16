Школьница, которая не хотела идти на уроки, отравилась содержимым домашней аптечки

В Санкт-Петербурге девочка выпила найденные дома таблетки, чтобы не идти утром в школу. Об этом 15 января сообщила «Фонтанка».

13-летняя школьница из Ломоносова очень не хотела идти на уроки в понедельник. Накануне она нашла в квартире родителей, оставивших ее без присмотра, аптечку и приняла неустановленные лекарства. Самочувствие девочки резко ухудшилось, и в тяжелом состоянии ее доставили в детскую городскую больницу имени Филатова.

Отравившуюся лекарственными препаратами пациентку поместили в реанимацию. Пока неизвестно, заинтересовались ли делом сотрудники правоохранительных органов.

Ранее годовалый мальчик оказался в больнице из-за капель от насморка.