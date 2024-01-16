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Стало известно об угрозах поджога склада Wildberries от одного из сотрудников

RT: один из сотрудников угрожал поджогом склада Wildberries в Санкт-Петербурге

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Anton Vaganov/Reuters

Перед пожаром на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, предположительно, один из работников угрожал поджечь его. Позднее он утверждал, что осуществил задуманное, сообщает RT, в распоряжении которого оказались скриншоты переписки из закрытого чата сотрудников склада.

Как следует из скриншотов переписки, 27 декабря один из работников жаловался в чате на штрафы и предупреждал, что скоро склад «будет гореть». После пожара он также утверждал, что осуществил задуманное. Затем мужчина написал, что к нему приходили с проверкой правоохранительные «опера», и заявил о наличии алиби, после чего удалил аккаунт.

В правоохранительных органах RT сообщили о проверке отправленных работником чата сообщений в рамках уголовного дела.

Напомним, сообщалось, что специалисты проверяют версию поджога на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Сообщалось о рейдах полиции и Росгвардии, которые проходили в последние дни и привели к задержаниям пяти человек.

Ранее стало известно о судьбе 16 сотрудников Wildberries, не выходивших на связь после пожара.

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