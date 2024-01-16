Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Онколог: курение может спровоцировать не только рак легких

Онколог Марьенко: курение может спровоцировать несколько видов рака

close
100%
Depositphotos

Помимо рака легких, курение повышает риск возникновения онкологических заболеваний полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-онколог Анастасия Марьенко. Также она посоветовала не злоупотреблять алкоголем.

«Увлечение спиртными напитками повышает риск возникновения рака печени, пищевода, толстой кишки, молочной железы и других органов. Не злоупотребляйте загаром и солярием. Ультрафиолетовое излучение, содержащееся в солнечных лучах, может повреждать ДНК клеток кожи и провоцировать развитие рака кожи», — продолжила специалист.

Кроме того, по ее словам, следует поддерживать здоровый вес, поскольку ожирение является фактором риска развития многих онкологических заболеваний.

Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе до этого отмечал, что среди молодых людей самым распространенным и опасным видом рака является рак толстой или прямой кишки. По его словам, факторы, провоцирующие заболевание, до сих пор не удалось обнаружить.

Ранее врач назвал неочевидную причину «омоложения» рака.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами