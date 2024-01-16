Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области люди вышли к зданию администрации из-за холода в домах

Жители города Кушвы Свердловской области пожаловались на отсутствие отопления

close
100%
Depositphotos

Десятки жителей города Кушвы Свердловской области пришли к зданию администрации, чтобы выразить недовольство из-за холода в домах. Об этом сообщает Telegram-канал «66.RU».

Источник сообщил, что местные жители недовольны отключением в городе тепла. Они рассказывают, что в некоторых помещениях, в том числе в школе, температура воздуха не поднимается выше 14 °C.

Позже стало известно, что мэр города признал проблемы с отоплением, но объяснил их проблемным подрядчиком.

По его словам, компания «ПКП Синергия», которая обслуживает сети по концессии, на время ремонта и аварий, отключает котельную. Глава города заявил, что в ближайшее время договор с компанией будет расторгнут.

Незадолго до этого коммунальная авария произошла в городе Старый Оскол, расположенном в Белгородской области.

В населенном пункте прорвало одну из труб на магистральной сети. Водоснабжение было частично отключено на улице Ленина и в микрорайоне Звездный.

Ранее жителей одного из поселков в Московской области решили расселить из-за проблем с отоплением.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами