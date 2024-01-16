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Повар рассказал, какая рыба лучше всего подойдет для ухи

Повар Катков: карп или щука лучше всего подойдут для ухи

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Пресс-служба ресторана Л.Е.С.

Рыбу для приготовления ухи стоит выбирать в зависимости от региона проживания и вкусовых предпочтений, однако чаще всего этот суп готовят на основе карпа, щуки, окуня или судака. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал повар Никита Катков.

«У всех этих видов рыб очень мягкое и нежное мясо, оно хорошо сочетается с овощами и специями, имеет насыщенный вкус и не очень дорогое. Рекомендуется использовать свежую, только что пойманную рыбу, это поможет лучше сохранить вкус и качество блюд», — посоветовал эксперт.

По его словам, в уху стоит добавить лук, морковь, картофель, перец, чтобы придать ей более насыщенный вкус и аромат. Рыбу важно не пережарить и не переварить, предупредил Катков.

«Ну и, конечно, по своему вкусу можно добавлять огромное количество специй, приправ. Это может быть перец, укроп, петрушка, лавровый лист и многое другое», — заключил он.

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова до этого говорила, что взрослому человеку без хронических и острых заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит включать супы в рацион два-три раза в неделю.

Ранее была названа польза куриного супа для здоровья.

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