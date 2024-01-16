Владельцев домашних животных предупредили о токсичности краски для шерсти питомцев

В России набирают популярность видеоролики, на которых владельцы собак и кошек показывают своих питомцев с окрашенной шерстью. Хотя магазины заверяют в безопасности красящих пигментов, при попадании на кожу собак и кошек они могут вызвать сильные ожоги и отравления, предупредил эксперт по экологической безопасности и кандидат технических наук Роман Потоловский в беседе с телеканалом «360».

Если раньше краски использовались для участия животных в выставках, то сейчас собак и кошек красят ради развлечения. Причем на сайтах маркетплейсов сами владельцы питомцев признаются, что краски оказываются на деле слишком стойкими, а окрашенные участки шерсти начинают выпадать.

Помимо ожогов на коже животного, краска попадает в организм и может привести к интоксикации или заболеваниям желудочно-кишечного тракта, отметил Потоловский.

«Сейчас практически невозможно найти профессионального ветеринара или специалиста по грумингу, который согласится покрасить шерсть питомцев без проверки на аллергию», — подчеркнул он и добавил, что принудительное окрашивание животных травмирует их и не приносит никакой пользы.

Промышленное изготовление пигментов не предусматривает использование натуральных красителей, согласилась зоозащитник и профессиональный художник Анна Тучкова. По ее словам, ее шокировали фото и видео с окрашенными животными, распространяющимися в сети.

«Не понимаю, как хозяева могут творить со своими питомцам такое. Это совершенно недопустимая мода, поскольку химические вещества, которые входят в любой состав химических красителей, — это яд для живых существ», — подчеркнула эксперт.

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