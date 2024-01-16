Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, в каком возрасте люди подвержены самым тяжелым психическим расстройствам

Врач Гилев: молодые люди более подвержены тяжелым психическим расстройствам

close
100%
Shutterstock

Наиболее тяжелые психические расстройства, например шизофрения, биполярное аффективное расстройство (БАР), чаще всего появляются у молодых людей в возрасте до 30 лет. Об этом kp.ru рассказал эксперт по доказательной медицине, ведущий ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева», врач-психиатр Артем Гилев.

По его словам, случаев, когда диагноз «шизофрения» поставили бы впервые после 40 лет, практически нет. Пик выявляемости особенно серьезных психических заболеваний приходится на две возрастные категории — 16-17 и 25-30 лет, что объясняется генетикой и особенностями механизма развития данных заболеваний.

Врач добавил, что депрессивные и тревожные расстройства при этом не зависят напрямую от возраста. Он уточнил, что прежде всего роль играет обстановка в стране и в мире.

«Если в жизни человека много стрессов, сложные экономические условия, то количество таких расстройств заметно нарастает. Сейчас мы четко это видим. Второй важный фактор — генетика. Определенные «поломки» в генах способствуют развитию депрессивных и тревожных расстройств. Но все-таки стартуют эти заболевания именно из-за внешних условий, социальных потрясений, кризисов. А также после эпидемий», — пояснил Гилев.

Доцент кафедры психиатрии в медицинском кампусе Аншутц при университете Колорадо Эмили Хемендингер до этого рассказала, что социальные сети могут способствовать развитию анорексии и булимии, а также появлению у подростков нездорового представления о красоте.

Ранее врач-психиатр предупредил россиян об опасности шампанского.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами