Врач рассказал, в каком возрасте люди подвержены самым тяжелым психическим расстройствам

Наиболее тяжелые психические расстройства, например шизофрения, биполярное аффективное расстройство (БАР), чаще всего появляются у молодых людей в возрасте до 30 лет. Об этом kp.ru рассказал эксперт по доказательной медицине, ведущий ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева», врач-психиатр Артем Гилев.

По его словам, случаев, когда диагноз «шизофрения» поставили бы впервые после 40 лет, практически нет. Пик выявляемости особенно серьезных психических заболеваний приходится на две возрастные категории — 16-17 и 25-30 лет, что объясняется генетикой и особенностями механизма развития данных заболеваний.

Врач добавил, что депрессивные и тревожные расстройства при этом не зависят напрямую от возраста. Он уточнил, что прежде всего роль играет обстановка в стране и в мире.

«Если в жизни человека много стрессов, сложные экономические условия, то количество таких расстройств заметно нарастает. Сейчас мы четко это видим. Второй важный фактор — генетика. Определенные «поломки» в генах способствуют развитию депрессивных и тревожных расстройств. Но все-таки стартуют эти заболевания именно из-за внешних условий, социальных потрясений, кризисов. А также после эпидемий», — пояснил Гилев.

Доцент кафедры психиатрии в медицинском кампусе Аншутц при университете Колорадо Эмили Хемендингер до этого рассказала, что социальные сети могут способствовать развитию анорексии и булимии, а также появлению у подростков нездорового представления о красоте.

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