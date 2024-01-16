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Высланный из Латвии пенсионер предупредил о скорой депортации других россиян

Пенсионер Катков: скоро власти Латвии начнут депортировать и других россиян

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Михаил Ведерников»

Военный пенсионер Борис Катков, которого депортировали власти Латвии спустя 57 лет жизни в этой стране, заявил, что в скором времени власти начнут высылать и других россиян. Свою депортацию он назвал первой ласточкой, заявив в беседе с телеканалом «360», что в ближайшее время собирается вывезти из страны свою семью, многие члены которой являются полноправными гражданами Латвии.

Депортация связана с поправками в закон «Об иммиграции», утвержденными осенью 2022 года – он аннулирует все постоянные виды на жительство для россиян. Он подразумевает, что в установленный срок граждане должны получить статус постоянного жителя Евросоюза и сдать экзамен на знание латышского языка. Не сдавшим в сентябре экзамен, по словам Каткова, закрыли все счета, в том числе пенсионные.

«Прожил 57 лет и сейчас стал опасен. На самом деле, это политический заказ, как выселить из Латвии почти две тысячи человек», — считает пенсионер.

По мнению Каткова, России следует принять меры для спасения соотечественников, так как Латвия пересекла много красных линий и начала превращаться в Украину.

«Ничего хорошего для русских в Латвии уже не будет. Националы поднимают голову. Моя задача перетащить семью. Хотя семеро из 13 — граждане республики. Но может и их могут депортировать», — рассказал пенсионер.

Напомним, высланный из Латвии пенсионер прибыл 14 января в Калининград, где ему предоставили временное жилье. Депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее предупредили о скорой высылке из стран Прибалтики сотен тысяч россиян.

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