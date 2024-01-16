По делу Беркович провели новую экспертизу

Эксперты Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели новую экспертизу по уголовному делу в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол».

«Сотрудник экспертной службы ФСБ Светлана Мочалова сделала вывод, что обвиняемые специально сформировали в пьесе «романтический образ террориста», чтобы сделать его «интересным и привлекательным для девушек и женщин», — говорится в публикации.

Кроме того, Мочалова упрекнула режиссера и драматурга в дискриминации русских мужчин. Эксперт ФСБ добавила, что в пьесе Беркович и Петрийчук упоминается шариатский брак, подразумевающий различные формы полиамории, из-за чего женщина практически гарантированно не сможет вернутся в русло традиционной семейной жизни.

До этого РИА Новости сообщало, что следователи планируют закончить работу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук об оправдании терроризма в ближайшие два месяца.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.