Молодой человек из Югры анонсировал в соцсетях расправу над своими родственниками

В Нижневартовске молодой человек пригрозил в социальных сетях расправой родственницам. На его пост обратило внимание агентство Ura.ru.

22-летний местный житель написал на своей странице, что собирается расправиться с тремя женщинами. В жертвы он выбрал прабабушку, мать и близкую подругу.

«При необходимости — я отправлю вам фото моей прабабушки в кровавой луже», — написал юноша.

На опубликованные в открытом доступе угрозы отреагировали другие пользователи, они посчитали автора психически нездоровым. В полиции города рассказали, что уже начали проверку в отношении мужчины. Как уточняется, он угрожает не только своим близким, но и собирается устроить «геноцид Российской Федерации».

Ранее в Подмосковье арестовали подростка, готовившего вооруженное нападение на свою школу.