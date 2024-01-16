Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

В Москве на Крещение 19 января ожидается тепло вплоть до оттепели. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в пятницу превысит средние значения на четыре градуса и будет колебаться от -4 °C до +1 °C.

Тем не менее Вильфанд отметил, что в саму Крещенскую ночь местами пройдет сильный снег. Температура будет показывать от -3 °C до -5 °C, а в области может похолодать до -8 °C.

Роман Вильфанд предупредил, что на протяжении всей рабочей недели в Москве ожидается пониженное атмосферное давление, колеблющееся от 730 до 740 мм ртутного столба.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что 16 января в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и местами умеренной гололедицей. Температура воздуха составит от -3 до -1 °C днем, а ночью может опуститься до -10 °C.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.