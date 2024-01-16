Небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидается в Москве во вторник

Гидрометцентр России сообщил, что во вторник в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и местами умеренной гололедицей. Температура воздуха составит от -3 до -1 °C днем, а ночью может опуститься до -10 °C.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от -5 до 0 °C в течение дня. Однако, ночью столбики термометров могут опуститься до -12 °C.

Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 732 мм ртутного столба.

В связи с гололедицей и порывами ветра до 15 м/с, желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 21:00 среды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что на протяжении всей рабочей недели в Москве ожидается пониженное атмосферное давление, колеблющееся от 730 до 740 мм ртутного столба.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.