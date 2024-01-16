Граждане США не пострадали при ракетном ударе по Эрбилю

Объекты и граждане США не пострадали в результате ракетного удара по Эрбилю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.

На момент публикации новости Белый дом, Пентагон и госдепартамент не предоставили какого-либо официального заявления по атакам.

До этого американский телеканал ABC News сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

15 января центральное командование американской армии (CENTCOM) сообщало, что хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету по американскому контейнеровозу Gibraltar Eagle.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.