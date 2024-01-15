Хирурги спасли россиянку, которая могла лишиться ноги из-за опухоли матки размером с мяч

В Долгопрудненской больнице хирурги спасли жизнь пациентки с огромной опухолью матки, новообразование сдавило вену и спровоцировало развитие тромбоза. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

44-летняя женщина поступила в больницу Долгопрудного с тромбозом вен левой ноги, в ходе обследования медики выяснили, что тромбоз спровоцировала гигантская опухоль матки. Новообразование сдавило пациентке подвздошную вену, из-за чего нарушился кровоток.

Диагностика показала, что миома достигала 20 см в диаметре и соответствовала массе плода на 21-й неделе беременности.

«Тромбоз вен ног грозил тромбоэмболией легочной артерии или возможной ампутацией ноги, когда нарушенное кровоснабжение привело бы к отмиранию мягких тканей. Угроза жизни или возможная инвалидизация были очевидны, и операцию нужно было делать незамедлительно», — рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, женщина находится под медицинским наблюдением.

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