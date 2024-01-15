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В Херсоне второй раз за сутки произошли взрывы

«Общественное»: взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне

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Shutterstock/Oleg Elkov

Взрывы произошли в городе Херсон, который контролируется украинскими властями. Об этом сообщило местное издание «Общественное», сославшись на главу назначенной Киевом администрации населенного пункта Романа Мрочко.

По информации журналистов, в Херсоне произошли сразу несколько взрывов. Но другие подробности о ситуации в городе не уточняются.

В ночь на 15 января украинское издание «Зеркало недели» опубликовало материал, согласно которому в Херсоне также произошли несколько взрывов. Никаких комментариев от властей по этому поводу не поступало.

До этого взрывы произошли в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области Украины. Тогда же в двух регионах страны — Днепропетровской и Николаевской областях — сработали сирены воздушной тревоги, о чем свидетельствовали данные онлайн-ресурса для оповещения населения.

13 января Мрочко заявил, что в Днепровском районе Херсона раздались звуки взрывов. В связи с этим он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах и не подходить близко к окнам.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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