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В правительстве РФ пообещали «разогнать» модернизацию ЖКХ

Вице-премьер Хуснуллин пообещал «разогнать» модернизацию ЖКХ в России

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти собираются ускорить модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), передает РИА Новости.

«Как мы разгоняли программу строительства жилья, мы также планируем в ближайшие годы активно заниматься коммуналкой», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что у России есть деньги на это.

«Со следующего года у нас каждый год по 150 миллиардов (рублей. – «Газета.Ru») будут капитальные гранты. Чтобы, используя часть капитальных грантов, часть внебюджетных источников, мы могли собирать схему возвратных инвестиций», — заявил вице-премьер.

Он также указал на проблему собираемости платежей за коммунальные услуги, которые являются одним из источников финансирования отрасли ЖКХ. По словам Хуснуллина, дебиторская задолженность составляет триллион рублей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на все титанические усилия по обновлению систем ЖКХ, определенная их часть остается в ветхом состоянии, программы растянуты по времени, поскольку за 10-15 лет обновить все трубы невозможно.

Теплотрассы и электроподстанции массово вышли из строя в начале января в Московской области из-за морозов. Такая же проблема возникла в Херсонской области. В ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, он заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее эксперт рассказал россиянам о способах экономии электроэнергии в быту.

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