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Украинские войска нарушили энергоснабжение в селе Брянской области

Богомаз: в брянском селе Сушаны после обстрела ВСУ нарушено энергоснабжение

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны, расположенное в Климовском районе Брянской области. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее украинские военные частично повредили несколько административных зданий, указал глава области.

«По предварительным данным, в результате обстрела <...> нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил руководитель региональной администрации.

Богомаз подчеркнул, что аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам и пытаются восстановить энергоснабжение.

В ночь на 15 января в Курской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, средства защиты сбили три украинские ракеты в небе над территорией Фатежского района.

Позже в министерстве обороны РФ уточнили, что украинские военные использовали снаряды для тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». В ведомстве попытку бойцов ВСУ нанести удар по Курской области назвали «террористической атакой».

Ранее в Белгороде начали устанавливать модульные укрытия на случай обстрелов.

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