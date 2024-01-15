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В Финляндии предпринимателя обвинили в поставках в Россию запрещенной продукции

В Финляндии предпринимателя Темина обвинили в обходе антироссийских санкций

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Depositphotos

Предпринимателю Габриэлю Темину, гендиректору финских компаний Luminor и Siberica, предъявлены официальные обвинения в нарушении «при отягчающих обстоятельствах» антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на прокуратуру Финляндии сообщает РИА Новости.

«Прокурор предъявил Габриэлю Темину (…) обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах и экспорте военного оборудования», – сказано на сайте ведомства.

Слушания в уездном суде Восточной Уусимаа пройдут 26 января. Подозреваемый свою вину отрицает.

Габриэль Темин — гражданин Франции, с 1991 года живущий в Финляндии. Его арестовали в сентябре 2023 года. Обвинение полагает, что компании Luminor и Siberica, которые он возглавлял, поставляли в Россию запрещенную электронную продукцию.

Против предпринимателя Габриэля Темина Евросоюзом были введены санкции.

Ранее стало известно, что в Финляндии хотят полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян.

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