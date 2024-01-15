Медведчук высказался об изъятии украинских детей в странах ЕС

Практика изъятия детей у украинских беженцев в Европе свидетельствует о том, что граждан этой страны считают в ЕС людьми третьего сорта. Такое мнение в колонке на платформе «Смотрим» высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Официальная цифра изъятий детей у украинских родителей в Европе звучит так: «Минимум 240». Но реальные расчеты правозащитников говорят о минимум 400 таких случаев. Точной статистики нет», — написал Медведчук.

По его словам, поводом для изъятия детей из семьи могут послужить самые разные причины. «Дернули за руку — агрессия, громко крикнули — психологическое давление, оставили дома одного — невнимание», — указал Медведчук.

По мнению политика, в случае непосещения украинскими детьми в Европе «всевозможных уроков сексуальной толерантности, которые во многих странах ЕС идут уже с детского садика» родители будут объявлены неблагонадежными, а дети — попавшими под опасное влияние.

15 января сообщалось, что около половины украинских беженцев не нашли работу в Европе.

В тот же день о новой волне беженцев с Украины предупредили в Польше.

Ранее стало известно, что только 14% украинских беженцев в Европе планируют вскоре вернуться.