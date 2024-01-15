Школьница замахнулась канцелярским ножом на педагога и попала в психиатрическую больницу

В Москве девушка-подросток после конфликта с одноклассницей замахнулась канцелярским ножом на учительницу и попала в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел 9 января в одной из московских школ. Сообщается, что девятиклассница напала на другую школьницу, а затем замахнулась канцелярским ножом на учительницу, которая пришла разобраться в происходящем.

«Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта. На место была вызвана бригада скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал», — рассказал директор учебного заведения.

После произошедшего девятиклассницу госпитализировали в психиатрическую больницу, сообщает агентство со ссылкой на информированный источник.

Ранее школьник пострадал от нападения 11-летней одноклассницы с ножницами.