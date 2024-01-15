Ребенок сумел отбиться от напавшего на него крокодила

В национальном парке какаду в Австралии крокодил напал на девятилетнего мальчика, ребенок сумел сбежать, но получил травмы. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в усадьбе Мунмалари в городе Джабиру, в 170 км от Дарвина. Девятилетний мальчик пострадал от нападения крокодила, ребенка вертолетом санавиации доставили в ближайшую больницу.

При первоначальном осмотре медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое, однако в больнице Даривна врачи сообщили, что с ребенком все в порядке. Отмечается, что мальчик вероятно смог отбиться от рептилии и сбежать.

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