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Ребенок сумел отбиться от напавшего на него крокодила

Metro: в национальном парке Какаду в Австралии крокодил напал на ребенка

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Depositphotos

В национальном парке какаду в Австралии крокодил напал на девятилетнего мальчика, ребенок сумел сбежать, но получил травмы. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в усадьбе Мунмалари в городе Джабиру, в 170 км от Дарвина. Девятилетний мальчик пострадал от нападения крокодила, ребенка вертолетом санавиации доставили в ближайшую больницу.

При первоначальном осмотре медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое, однако в больнице Даривна врачи сообщили, что с ребенком все в порядке. Отмечается, что мальчик вероятно смог отбиться от рептилии и сбежать.

Ранее стая пираний растерзала мужчину, переходившего реку вброд.

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