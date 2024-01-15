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Путин расширил штат центрального аппарата ФСО

Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО до 775 человек в 2024 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) до 775 сотрудников в текущем году. Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что в 2025 году количество сотрудников в центральном аппарате ФСО должно быть увеличено до 785 человек. При этом сейчас там работают 760 граждан.

«Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации с 1 января 2024 года — в количестве 775 единиц», — говорится в указе.

Основными задачами сотрудников центрального аппарата ФСО являются обеспечение безопасности руководства страны и охрана различных государственных объектов. Для этого Конституция РФ и другие нормативные акты предоставляют им совокупность оперативных полномочий, а также право на проведение розыскных мероприятий и установление охранного режима.

В декабре 2023 года Путин подписал указ об увеличении численности военнослужащих в армии страны на 170 тыс. человек. Согласно документу, штатная численность солдат должна была вырасти до 1,32 млн человек.

Ранее президент РФ включил главу РАН Геннадия Красникова в состав Совета безопасности страны.

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