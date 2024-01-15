На выставке «Россия» прошел форум «Малая Родина — сила России»

Главная миссия муниципальных служащих заключается в служении на благо государства и его общества, так как они ближе всего работают с гражданами. Об этом в рамках панельной дискуссии «Сила в людях» форума «Малая Родина — сила России» заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В форуме принимают участие 7,5 тыс. представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. Они обсудили значимость муниципального уровня власти.

«Муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код», — подчеркнул Кириенко.

Он добавил, что государственная служба — искренний порыв делать окружающую действительность лучше каждый день.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал форум важным событием.

«Я думаю, немало изменений произойдет [в работе муниципалитетов] по итогам дискуссий, которые сегодня были на площадке. Безусловно, какие-то вещи мы тоже будем использовать в своей работе», — добавил он.

Участники дискуссии также обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования. Как подчеркнул ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сегодня в России успешно действует механизм социальных лифтов.

«Для тех, кто хочет развиваться по карьерной лестнице в системе госуправления, в президентской академии создана широкая линейка программ», — уточнил он.

По его словам, особое место в ней занимает «Школа губернаторов», 51 выпускник которой уже стал руководителем регионов, пятеро заняли посты федеральных министров.

Ранее мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что благодаря президенту России Владимиру Путину городские власти улучшают жизнь людей.