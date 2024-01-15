Первый в мире триллионер может появиться через 10 лет

Первый триллионер в мире может появиться через 10 лет, пишет AP News. К такому выводу пришли члены организации по борьбе с бедностью Oxfam International.

Кроме того, специалисты считают, что к 2027 году количество миллионеров в мире увеличится на 40 процентов. Также эксперты установили, что в 2023 году миллиардеры в мире стали богаче на 33 процента, их общее состояние выросло на $3,3 трлн.

«У нас есть пятерка крупнейших миллиардеров, они удвоили свое богатство. С другой стороны, почти 5 миллиардов человек стали беднее», — говорится в заявлении.

В Oxfam International считают, что бедность будет побеждена примерно через 200 лет.

В настоящее время самым богатым человеком в мире считается Илон Маск глава Тesla и Space X. Его состояние оценивается в $250 млрд.

Ранее семья основателя Samsung продала акций на $2 млрд для уплаты части налога на наследство.