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Власти Латвии намерены депортировать 72-летнюю незрячую россиянку из-за незнания языка

Посольство России: власти Латвии намерены депортировать незрячую россиянку

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Global Look Press

Власти Латвии намерены депортировать из страны 72-летннюю незрячую пенсионерку из-за проваленного экзамена на чтение и письмо на латышском языке. Об этом сообщает посольство России в Латвии в Telegram-канале.

72-летняя жительница города Лиепая — инвалид по зрению с самого детства, женщина нуждается в постоянном уходе и сопровождении. По данным посольства России в Латвии, еще в 2022 году россиянка начала сбор документов для продления вида на жительство.

Однако отвод от экзамена по латышскому языку получить не смогла несмотря на то, что практически не видит. Пожилой россиянке пришлось проходить языковое тестирование.

«По вполне понятным причинам не набрала необходимое количество баллов по таким аспектам, как чтение и письмо», — сообщили в посольстве.

Пенсионерке аннулировали ВНЖ, лишили ее пенсии за трудовой стаж в Латвии и прав на медицинское обслуживание.

Ранее Латвия депортировала 82-летнего российского военного пенсионера.

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