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Названо число эксклюзивных проектов, вышедших на «VK Видео» в 2023 году

Пресс-служба «ВКонтакте»: за год на «VK Видео» вышли 1,5 тысячи оригинальных шоу

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Shutterstock

Количество эксклюзивных шоу и проектов, которые вышли на платформе «VK Видео» в 2023 году, достигло отметки в 1,5 тыс. штук. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте», передает ТАСС.

Представители ресурса отметили, что в их числе оказались 95 блогерских шоу и 25 оригинальных проектов. В частности, на платформе выходили выпуски шоу «Кстати» с комиками Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым, а также психологически-музыкальный проект «Сессия» с ведущим Дмитрием Дибровым.

В пресс-службе подчеркнули, что общее время просмотра подобных эксклюзивных шоу увеличилось в 34 раза по сравнению с 2022 годом. При этом шоу «Кстати», созданное студией Medium Quality, в целом набрало 240 млн просмотров.

«Самыми популярными блогерами на площадке стали Влад А4, Анастасия Ивлеева, Ида Галич, Артемий Лебедев и Кукояки. Больше всего по времени зрители смотрели Азамата Мусагалиева и «Импроком», — говорится в сообщении.

Более того, в пресс-службе обратили внимание на регулярные трансляции спортивных мероприятия на «VK Видео». В то же время представители ресурса анонсировали выход в текущем году цикла документальных фильмов о российских разработчиках мобильных и компьютерных игр.

Ранее на платформе «Яндекс. Музыка» появились треки иностранных исполнителей, чьи лейблы отказались от сотрудничества с РФ.

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