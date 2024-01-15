Китаянка с помощью фена спасла обмороженного кота

В Китае женщина нашла в снегу обмороженного кота и спасла его с помощью фена, пишет Goodnews Network.

Как рассказала китаянка, она нашла кота в сугробе после сильного снегопада и шторма в Восточном Китае. Животное оставалось неподвижным, несмотря на действия женщины, пока она не придумала отогреть его феном.

От потока горячего воздуха кот начал подавать признаки жизни. После этого женщина укутала его в полотенце и отогревала до тех пор, пока питомец не начал проявлять активность.

Китаянка призналась, что после такого просто не могла выгнать кота на улицу. Она решила оставить его у себя, дав ему кличку Мими. Женщина верит, что он принесет ей удачу, потому что она нашла его в уникальной ситуации.

Ранее в Англии пропавшего семь лет назад кота нашли в 300 метрах от дома. Все это время он жил на фабрике с рабочими.