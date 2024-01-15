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Беременную россиянку с разрывом мочевого пузыря спасли красноярские хирурги

В Красноярске врачи спасли беременную с разрывом мочевого пузыря

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Shutterstock

Врачи Красноярской клинической больницы № 4 экстренно прооперировали пациентку с разрывом мочевого пузыря и смогли сохранить ей беременность. Об этом сообщает Минздрав региона.

Женщина была доставлена в красноярскую больницу в конце декабря, пациентка на 14-й неделе беременности жаловалась на боли в области живота. В ходе обследования, врач ультразвуковой диагностики обратила внимание на наличие жидкости между маткой и мочевым пузырем, что не является нормой.

Медикам пациентка рассказала, что она с рождения страдает от патологии мочевыводящей системы и до беременности перенесла пластическую операцию по восстановлению эластичности стенок органа и увеличению его емкости. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.

«Лапароскопическим доступом было проведено обследование и подтвержден диагноз. Пациентке произведено ушивание перфорации резервуара мочевого пузыря», — сообщили в краевом Минздраве.

Беременность удалось сохранить, пациентку выписали на амбулаторное лечение под наблюдение акушера-гинеколога.

Ранее российские врачи спасли 46-летнюю беременную в тяжелом состоянии и ее ребенка.

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