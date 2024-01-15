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В Старом Осколе произошла авария на теплосети

Гладков: в Старом Осколе частично отключено отопление из-за прорыва трубы

Коммунальная авария произошла в городе Старый Оскол, расположенном в Белгородской области. В населенном пункте прорвало одну из труб на магистральной сети, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что инцидент произошел около 15:00 (совпадает с мск) недалеко от дома №1 в микрорайоне Лесной. При этом несколько жилых домов в северо-восточной части Старого Оскола остались без отопления и горячей воды.

В частности, водоснабжение было частично отключено на улице Ленина и в микрорайоне Звездный. Кроме того, с проблемами столкнулись жители микрорайонов Южный и Набережный.

«Для устранения последствий направлено 30 специалистов «Теплоэнерго» и 20 единиц техники», — отметил губернатор.

Он добавил, что также на место выехали его заместитель Сергей Довгалюк и министр жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Ботвиньев. В настоящее время глава региона ждет от них отчет о ситуации в Старом Осколе.

9 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин вмешался в ситуации с отключением отопления в жилых домах в российских регионах. По его словам, речь идет о координации работы коммунальщиков и профильных ведомств со стороны главы государства и получении им докладов о принятых мерах.

Ранее жителей одного из поселков в Московской области решили расселить из-за проблем с отоплением.

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