В Финляндии хотят полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян

Власти Финляндии собираются полностью запретить проводить сделки с недвижимостью для граждан России. Об этом пишет финский портал Yle со ссылкой на главу Минобороны страны Антти Хяккянена.

По словам чиновника, он уже работает над соответствующим законом и ищет нужные для него юридические обоснования. Помимо этого, Финляндия хочет ужесточить условия для сделок физическим и юридическим лицам, которые не входят в европейское экономическое пространство (ЕЭП). Принять связанные с этим решения финские власти рассчитывают уже весной 2024 года.

Минобороны Финляндии обладает полномочиями, которые позволяют ему расследовать происхождение средств на сделки с недвижимостью, а также финансировать их и иметь преимущество при покупке объектов рядом с помещениями вооруженных сил. Также в стране уже действуют более жесткие экономические условия для представителей стран, не входящих в ЕЭП. А в ноябре 2022-го в Минобороны скандинавской страны заявляли, что хотят рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений для таких граждан.

До этого в Финляндии подтвердили, что граница с Россией останется закрытой еще на месяц.

Ранее стало известно, что Финляндия может получить американское оружие.