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Пьяный россиянин попытался похитить из магазина 16 килограммов сыра и попал на видео

В Хакасии пьяный мужчина попытался похитить из магазина 16 килограммов сыра

В Республике Хакасия пьяный мужчина попытался украсть 31 головку сыра и попался сотрудникам магазина. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов. 43-летний россиянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, положил в свой рюкзак 31 головку сыра общей массой более 16 килограммов. Затем мужчина попытался покинуть торговую точку, не оплатив товар.

Однако попытку похищения сыра заметили сотрудники магазина. Они задержали злоумышленника и передали его правоохранительным органам. Мужчина признался, что украденное он впоследствии планировал продать.

Нетрезвого россиянина доставили в отдел полиции. В отношении мужчины составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка покусала продавца в супермаркете, когда ей помешали украсть продукты.

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