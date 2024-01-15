Пьяный россиянин попытался похитить из магазина 16 килограммов сыра и попал на видео

В Республике Хакасия пьяный мужчина попытался украсть 31 головку сыра и попался сотрудникам магазина. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов. 43-летний россиянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, положил в свой рюкзак 31 головку сыра общей массой более 16 килограммов. Затем мужчина попытался покинуть торговую точку, не оплатив товар.

Однако попытку похищения сыра заметили сотрудники магазина. Они задержали злоумышленника и передали его правоохранительным органам. Мужчина признался, что украденное он впоследствии планировал продать.

Нетрезвого россиянина доставили в отдел полиции. В отношении мужчины составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка покусала продавца в супермаркете, когда ей помешали украсть продукты.