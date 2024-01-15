Уфимца жестоко избили из-за замечания компании, распивавшей алкоголь в подъезде

В Уфе пьяная компания жестоко избила мужчину из-за замечания. Об этом сообщает телеканал UTV.
По информации телеканала, инцидент произошел 13 января на бульваре Хадии Давлетшиной. Мужчина сделал замечание двум молодым людям, которые распивали в подъезде спиртные напитки.
После этого все трое переместились во двор многоквартирного дома. Там между россиянами завязалась драка, в результате которой сделавшего замечание мужчину жестоко избили.
Сообщается, что пострадавший после произошедшего подал заявление в полицию. Информации о его состоянии не поступало.
Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее две пьяные россиянки напали на соседку по подъезду из-за замечания.