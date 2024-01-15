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На Сахалине мужчины устроили разборки со стрельбой около детского сада

На Сахалине произошла перестрелка около детского сада

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Телеграм-канал «ИНЦИДЕНТ | САХАЛИН»

На Сахалине трое мужчин устроили стрельбу около детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП Сахалин».

Инцидент произошел в городе Макарове. Около учреждения очевидцы заметили троих мужчин. По словам местных жителей, один из них пытался защититься от нападавшего с пистолетом. Третий участник также был с оружием, но стрелял в воздух. На кадрах с места происшествия заметны еще несколько человек, которые также находятся рядом с участниками.

По данным управления МВД по региону, два человека получили травмы. Причиной разборок около детского сада стала личная неприязнь, детали конфликта не сообщаются.

На данный момент полиция ищет других участников и проводит другие необходимые мероприятия.

Ранее в Красноярске подросток устроил разборки со стрельбой из-за конфликта в соцсетях.

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