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«Википедию» назвали управляемой западными спецслужбами площадкой

В РУДН заявили о необходимости борьбы с монополией «Википедии»

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Shutterstock

За годы существования «Википедии» она в погоне за популярностью у пользователей снизила не только пороги верификации статей, но и превратилась в управляемую западными спецслужбами площадку, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Виктория Федосова.

«С одной стороны, здесь сохраняется определенный массив данных по общим темам, не представляющим для кураторов политической ценности. С другой стороны, есть политически мотивированные и предвзятые тексты, а также многочисленные «мусорные» статьи, содержащие некорректную и непопулярную информацию, которая годами висит на «Википедии» в ожидании своего редактора», — сказала она.

Федосова напомнила слова одного из основателей «Википедии» Ларри Сэнгера о предвзятости «Википедии».

«Один из основателей «Википедии», доктор философии Университета штата Огайо Ларри Сэнгер в одном из интервью сказал, что «Википедия» стала предвзятой, когда перешла от нейтральной точки зрения к сциентистской. Он добавил, что за последние 15 лет «Википедия» становится все более предвзятой», — отметила она.

По ее словам, в России есть аналоги «Википедии».

«Сейчас создаются и развиваются отечественные сервисы, подобные «Википедии». Думаю, со временем люди привыкнут к новому формату и станут чаще пользоваться именно отечественными ресурсами», — сказала Федосова.

Также она отметила, что сейчас поисковые системы продолжают выдавать «Википедию» в топе.

«Поисковые системы настойчиво на любой запрос выдают «Википедию». Это еще и вопрос технического удобства для пользователя, настройки инструментов, индексация сайтов для поисковой выдачи: чем быстрее и чаще будут выплывать ссылки на наши энциклопедии, тем более популярными они будут», — сказала Федосова.

Она подчеркнула, что необходимо «нужно гасить выдачу «Википедии» через прямые требования Роскомнадзора к поисковикам, так как в содержащихся статьях есть и то, что противоречит российскому законодательству».

Напомним, «Википедия» была впервые запущена 15 января 2001 года.

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