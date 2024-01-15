Прокуратура заинтересовалась ситуацией с задержкой рейса Петербург – Дубай

В Пулково Северо-Западная транспортная прокуратура начала принимать обращения пассажиров рейса Санкт-Петербург – Дубай. Об этом ведомство сообщает в своих соцсетях.

На территории аэропорта правоохранители организовали мобильную приемную. Там к сотрудникам прокуратуры могут обратиться граждане, которые не смогли вылететь в Дубай 14 января.

Представители ведомства контролируют работу авиакомпании, в которой пообещали предоставить туристам размещение в гостинице. По информации прокуратуры, полет отложили по технической причине.

«Вылет воздушного судна в Дубай планируется 16 января 2024 года в 7:00», – сообщается в публикации.

Самолет должен был вылететь в 1:00 14 января, но рейс отложили по «операционным причинам». Авиакомпания несколько раз переносила вылет. В результате путешественники более суток провели в воздушной гавани.

Ранее юношу, летевшего из Москвы в Саратов ради операции, не пустили на борт из-за гипса на ноге.