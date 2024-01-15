Строитель пронзил глаз гвоздем и чудом не потерял зрение

В Малайзии рабочий на стройке проткнул глаз гвоздем и не потерял зрение, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, 30-летний рабочий использовал пневматический пистолет для гвоздей, но был без специальных очков. Когда мужчина заглянул внутрь инструмента, чтобы проверить его исправность, он случайно выстрелил себе в глаз.

Строитель поступил в больницу в сознании. Мужчина объяснил ситуацию и пожаловался на боль в глазу и слепоту. Врачи сделали ему прививку от столбняка и поставили капельницу с антибиотиками, а после отправили на рентген.

На снимках было видно, что гвоздь размером 3 см застрял в лобной доле мозга строителя, которая отвечает за движение и речь. Однако мужчине повезло — важные нервные окончания задеты не были.

Гвоздь из глаза пациента достали хирургическим путем, а через 5 дней мужчину выписали из больницы. Медики добавили, что им удалось сохранить зрение пострадавшему.

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