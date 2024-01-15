Россиянка получила порезы горла и лица из-за взорвавшейся в руках бутылки пива

В Подмосковье у женщины в руках взорвалась бутылка пива, осколки порезали ей горло и лицо. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, жительница Подмосковья приобрела бутылку безалкогольного пива в магазине возле дома. Напиток она поставила на кухонную полку, а когда решила открыть, емкость взорвалась.

Горлышко разорвавшейся стеклянной бутылки вонзилось в шею россиянки. Осколки также порезали ей лицо. Женщине потребовалась медицинская помощь — врачам пришлось накладывать швы на порезы.

По словам пострадавшей, связаться с производителем напитка ей не удалось. На горячей линии компании срабатывает автоответчик, передает «Shot Проверка». Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее в московском баре в руке у мужчины взорвалась бутылка сидра, купленная в заведении.