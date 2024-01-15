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В Красноярске задержали пассажира, устроившего дебош при посадке в самолет

Мужчина устроил дебош при посадке в самолет и остался в аэропорту Красноярска

В аэропорту Красноярска задержали дебошира, который отказывался сесть на свое место при посадке в самолет. Об этом сообщили в пресс-службе сибирской транспортной полиции.

Из-за неадекватного поведения одного из пассажиров на борт самолета, вылетающего из Красноярска в Москву, поднялись полицейские. Правоохранители установили, что 48-летний житель Тольятти занял место другого пассажира и стал агрессивно себя вести, отказываясь пересаживаться на место, указанное в его посадочном талоне. Он выражался грубой нецензурной бранью и размахивал руками, поэтому в конце концов был снят с рейса.

После того, как авиакомпания отказала ему в дальнейшей перевозке, сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя и доставили в дежурную часть. Там в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее рейс авиакомпании Air Canada сорвал разбушевавшийся 16-летний пассажир.

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