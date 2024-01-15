Депортированному из Латвии пенсионеру Каткову предоставят жилье в Калининграде

Депортированному из Латвии пенсионеру Борису Каткову предоставят временное жилье в общежитии квартирного типа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Балтийского университета.

«Сегодня состоялась встреча ректора БФУ с Борисом Григорьевичем Катковым. Балтийский федеральный университет предоставил временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа. Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры», — сказали в пресс-службе.

На прошлой неделе МВД Латвии признало Каткова угрозой национальной безопасности и «приговорило» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Сам он утверждает, что его деятельность была признана опасной, «потому что он защищал граждан, интегрировал граждан России в Латвии». 14 января Катков прибыл в Калининград. В прибалтийской стране он прожил 56 лет, там у него остались жена, дети и внуки.

Катков признался, что в этой ситуации больше всего его расстроило расставание с семьей. Он хочет находиться рядом с детьми, внуками и правнуками.

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