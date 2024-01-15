В Берлине фермеры заблокировали центральную улицу

В центре Берлина фермеры на сельхозтехнике заблокировали улицу 17 июня. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, в районе правительственного квартала и колонны Победы сейчас по улице едут свыше 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Движение в центре города полностью заблокировано.

В 13:30 (мск) у Бранденбургских ворот должна начаться крупная демонстрация фермеров, на которой ожидается около 10 тыс. протестующих.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц призвал к нахождению компромисса между фермерами и федеральным правительством страны, поприветствовав их совместную работу над дальнейшими планами.

До этого власти страны внесли меры жесткой экономии в бюджет на нынешний год, включая спорное сокращение льгот для фермеров. В связи с этим Ассоциация фермеров ФРГ начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе. 8 января сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров за отмену налогов

Ранее жители Германии выступили против размещения беженцев в одном из городов.