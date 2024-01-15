Wildberries опроверг информацию о несработавшей сигнализации на складе в Петербурге

Пожарная сигнализация на складе интернет-магазина Wildberries в Санкт-Петербурге, где 13 января произошел мощный пожар, сработала штатно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Отмечается, что в 7:20 мск штатно сработала пожарная сигнализация, благодаря чему быстро удалось эвакуировать 1200 работников склада.

15 января в оперативных службах сообщали ТАСС, что автоматическая система пожаротушения на складе Wildberries не сработала в момент возгорания.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге произошел 13 января. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что виноваты в возгорании неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности. По данным Telegram-канала Baza, первый раз аварийная сигнализация сработала в 4:20, однако сотрудники не спешили эвакуироваться, потому что посчитали тревогу ложной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ущерб от пожара на складе в Петербурге предварительно оценили в 11 млрд рублей.